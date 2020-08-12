***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi
12.08.2020 09:52
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 01.04.2020 – 30.06.2020 dönemine ilişkin finansal raporları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresli internet sitesinden erişilebilinir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868239
BIST
11:101.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,87
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
11:107,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1169
|Açılış
|: 7,3430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3301
En Düşük
7,1827
11:108,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1249
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6205
En Düşük
8,4425
11:10456,69
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 13,90
|Açılış
|: 456,69
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
457,12
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler11:10
|FADE
|3,85
|373.720
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|7.796.629
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|737.983
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.708.391
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|AKYHO
|5,17
|7.223.910
|% -7,01
|
|THYAO
|11,81
|1.012.729.628
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,02
|493.180.124
|% -2,42
|
|GARAN
|7,00
|421.431.418
|% -0,71
|
|ASELS
|17,59
|404.686.962
|% -2,82
|
|PGSUS
|51,25
|306.472.735
|% 5,15
|
|EKGYO
|2,02
|493.180.124
|% -2,42
|
|THYAO
|11,81
|1.012.729.628
|% 1,72
|
|TSKB
|1,12
|82.941.529
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,13
|149.251.464
|% -0,93
|
|ODAS
|2,40
|163.384.061
|% 1,27
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3120
|7,3215
|% 1,62
|
|Euro
|8,5904
|8,6076
|% 1,47
|
|Sterlin
|9,5373
|9,5851
|% 1,77
|
|Frank
|7,9649
|8,0129
|% 1,78
|
|Riyal
|1,9485
|1,9582
|% 1,74
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|28,91
|
|Altın Gr.
|457
|457
|14,20
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|1,44
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,18
|0,42
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,45
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:23LUKSK
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 215 adet işlem
-
11:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 7 kaybederek (% -0.76 ) 1, 012
-
11:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, TEKTU, TKURU, AYES, BALAT, YONGA
-
11:22
HALKS, KRTEK, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:22
DGKLB, BFREN, NUGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında