***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi
12.08.2021 10:00
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi )
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Finansal Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 – 30.06.2021 dönemine ilişkin finansal raporları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresli internet sitesinden erişilebilinir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957499
BIST
10:231.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,71
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:238,5954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5712
10:2310,1064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0319
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:23485,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,45
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DOBUR
|19,60
|1.581.687
|% 9,93
|
|MARKA
|5,56
|2.468.245
|% 9,88
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|VKING
|6,78
|5.258.198
|% 7,79
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|KUYAS
|2,62
|3.818.509
|% -5,07
|
|EDIP
|3,91
|7.172.202
|% -4,87
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|SELGD
|6,46
|4.868.281
|% -4,72
|
|EDATA
|15,12
|4.708.950
|% -4,00
|
|TUPRS
|98,95
|306.837.892
|% 2,54
|
|GARAN
|9,06
|229.385.893
|% 1,23
|
|KRDMD
|7,99
|147.564.146
|% 1,40
|
|ARDYZ
|55,65
|135.582.866
|% -2,54
|
|PETKM
|5,91
|115.140.140
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,46
|86.410.203
|% 1,65
|
|GARAN
|9,06
|229.385.893
|% 1,23
|
|PETKM
|5,91
|115.140.140
|% 2,43
|
|KRDMD
|7,99
|147.564.146
|% 1,40
|
|DAGI
|5,01
|73.381.570
|% 6,37
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5926
|8,5954
|% -0,34
|
|Euro
|10,0990
|10,1064
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8863
|11,9459
|% -0,30
|
|Frank
|9,2906
|9,3466
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2865
|2,2980
|% -0,27
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,20
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,36
|71,36
|-0,08
|