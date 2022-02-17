***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi
17.02.2022 11:07
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi )
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Finansal Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin finansal raporları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresli internet sitesinden erişilebilinir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002312
BIST
10:552.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,51
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.054
En Düşük
2.048
10:5513,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0159
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6248
En Düşük
13,5639
10:5515,5212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0401
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5248
En Düşük
15,4100
10:55821,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,60
|Açılış
|: 821,09
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler10:55
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|4.723.637
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,70
|4.502.812
|% 9,85
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|ACSEL
|28,58
|20.049.758
|% 8,92
|
|PKENT
|640,80
|695.909
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|ORCAY
|25,40
|15.854.238
|% -6,48
|
|THYAO
|30,02
|750.991.275
|% 1,42
|
|TUPRS
|193,10
|393.793.153
|% -1,28
|
|TAVHL
|40,62
|234.224.293
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,07
|204.160.538
|% 1,50
|
|FROTO
|270,30
|194.951.823
|% 2,12
|
|YKBNK
|4,07
|204.160.538
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,36
|66.115.207
|% 0,00
|
|THYAO
|30,02
|750.991.275
|% 1,42
|
|ISGYO
|5,42
|124.447.967
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,17
|24.097.677
|% 0,86
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6077
|13,6128
|% 0,12
|
|Euro
|15,5064
|15,5212
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,4516
|18,5442
|% 0,13
|
|Frank
|14,7114
|14,8001
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6176
|3,6358
|% 0,15
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|3,03
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,96
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,68
|93,68
|-1,13
|