***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi
15.06.2022 09:00
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi )
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Finansal Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 – 31.03.2022 dönemine ilişkin finansal raporları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresli internet sitesinden erişilebilinir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037319
BIST
10:012.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,85
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.511
10:0117,2657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:0118,1210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1119
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1210
En Düşük
17,9589
10:011.010,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.010,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,30
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:01
|UFUK
|67,00
|1.766.153
|% 9,93
|
|SMART
|5,50
|6.870.939
|% 3,38
|
|AYES
|20,00
|503.638
|% 2,46
|
|IHYAY
|0,64
|489.600
|% 1,59
|
|PKART
|17,20
|2.970.808
|% 1,59
|
|TSGYO
|4,45
|1.029.018
|% -9,92
|
|ISGYO
|12,39
|1.611.592
|% -3,73
|
|TSKB
|2,17
|5.304.491
|% -1,36
|
|ORCAY
|17,55
|131.104.340
|% -1,35
|
|KGYO
|7,11
|8.745
|% -0,56
|
|THYAO
|46,98
|4.598.744.608
|% 0,26
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 0,00
|
|GARAN
|15,01
|867.601.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% 0,00
|
|PETKM
|9,54
|722.991.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,78
|282.306.336
|% 1,14
|
|ODAS
|2,87
|378.871.512
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,03
|495.885.428
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2599
|17,2657
|% 0,01
|
|Euro
|18,0992
|18,1210
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,6989
|20,8027
|% 0,20
|
|Frank
|17,2153
|17,3190
|% 0,24
|
|Riyal
|4,5860
|4,6090
|% -0,07
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|6,25
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.714
|6.822
|34,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|17,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,10
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,47
|
Seans Raporu
10:01
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10:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 35 artarak (% 0.01 ) 2, 757
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10:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TSGYO, SKTAS
-
10:16
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PAPIL, ARTI
-
10:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, GARAN