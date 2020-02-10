***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
10.02.2020 11:48
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
2019/2020 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları 20 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/04/2019 31/12/2019 20/02/2020
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817893
BIST
11:38121.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 15,77
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
11:385,9902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0261
|Açılış
|: 5,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:386,5666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0220
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:38303,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,55
|Açılış
|: 303,16
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.321.555
|% 19,92
|
|RYGYO
|11,98
|86.693.274
|% 15,86
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.528.164
|% 14,65
|
|RYSAS
|11,38
|8.254.454
|% 14,03
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|DOKTA
|49,22
|21.256.639
|% -9,61
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|LINK
|30,80
|1.770.778
|% -7,51
|
|THYAO
|14,53
|512.439.882
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,88
|170.864.395
|% 1,77
|
|IHLGM
|1,32
|162.483.786
|% 7,32
|
|ASELS
|24,62
|160.771.869
|% 0,65
|
|KRDMD
|2,92
|152.864.441
|% -0,34
|
|IHLGM
|1,32
|162.483.786
|% 7,32
|
|GUSGR
|2,88
|170.864.395
|% 1,77
|
|IHLAS
|0,91
|52.241.830
|% 3,41
|
|EKGYO
|1,68
|94.397.515
|% 0,00
|
|ODAS
|2,24
|120.417.500
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6967
|7,7353
|% -0,42
|
|Frank
|6,1044
|6,1411
|% -0,42
|
|Riyal
|1,5919
|1,5999
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|4,14
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|54,27
|54,27
|-0,18
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:55RYSAS
Yüzde 14.13 oranında artışla 11.39 lira fiyatla işlem gören hissede 797, 223 adet işlem
-
11:53DESA
Yüzde 10.51 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 676 adet işlem
-
11:52XU100
Endeks 121, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 3, 617.00 milyon TL de
-
11:52ARDYZ
Yüzde 19.92 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 639, 861 adet işlem
-
11:51RYGYO
Yüzde 15.67 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 554, 901 adet işlem