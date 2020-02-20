***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
20.02.2020 15:53
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
2019/2020 ve 2020/2021 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
18.02.2021 2020/2021 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
19.11.2020 2020/2021 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları
12.08.2020 2020/2021 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları
31.07.2020 Temettü Ödeme Tarihi
20.07.2020 Temettü Kayıt Tarihi
17.07.2020 Temettü Başlangıç Tarihi
15.07.2020 2019/2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı
05.07.2020 2019/2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi
16.06.2020 2019/2020 Mali Yılı Sonuçları
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/04/2020 30/06/2020 12/08/2020
2. Çeyrek
01/04/2020 30/09/2020 19/11/2020
3. Çeyrek
01/04/2020 31/12/2020 18/02/2021
Yıllık
01/04/2019 31/03/2020 16/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820366
BIST
17:08115.605
En Yüksek
|Değişim
|: -3,01%
|| -3.591,03
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:086,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:086,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5663
17:08316,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,37
|Açılış
|: 316,83
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.419.764
|% 19,87
|
|HATEK
|9,23
|39.313.040
|% 7,83
|
|QNBFL
|142,00
|8.371.603
|% 7,58
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,35
|90.404.123
|% 5,08
|
|GSRAY
|3,12
|911.095.845
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|778.834.431
|% -19,92
|
|VERTU
|5,35
|38.652.221
|% -18,94
|
|FENER
|16,13
|831.672.213
|% -17,03
|
|TUKAS
|10,09
|3.570.785
|% -16,27
|
|ASELS
|28,26
|1.563.341.141
|% -5,10
|
|THYAO
|14,46
|1.362.789.047
|% -2,95
|
|BJKAS
|3,03
|1.197.438.904
|% -13,92
|
|GSRAY
|3,12
|911.095.845
|% -20,00
|
|FENER
|16,13
|831.672.213
|% -17,03
|
|BJKAS
|3,03
|1.197.438.904
|% -13,92
|
|CEMAS
|1,23
|372.429.555
|% -6,82
|
|GSRAY
|3,12
|911.095.845
|% -20,00
|
|EKGYO
|1,52
|362.994.970
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,18
|248.029.868
|% -9,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8268
|7,8660
|% -0,16
|
|Frank
|6,1852
|6,2225
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,82
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,37
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,82
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,41
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,29
|59,29
|0,17
|
Seans Raporu
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17:18KUYAS
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