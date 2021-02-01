***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2020/2021 ve 2021/2022 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:18.02.2021 2020/2021 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları17.06.2021 2020/2021 Mali Yılı Sonuçları05.07.2021 2020/2021 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi15.07.2021 2020/2021 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı12.08.2021 2021/2022 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları18.11.2021 2021/2022 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları17.02.2022 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği SonuçlarıDönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/04/2021 30/06/2021 12/08/20212. Çeyrek01/04/2021 30/09/2021 18/11/20213. Çeyrek01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022Yıllık01/04/2020 31/03/2021 17/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906665BIST