***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
01.02.2021 14:30
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
2020/2021 ve 2021/2022 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
18.02.2021 2020/2021 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
17.06.2021 2020/2021 Mali Yılı Sonuçları
05.07.2021 2020/2021 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi
15.07.2021 2020/2021 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı
12.08.2021 2021/2022 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları
18.11.2021 2021/2022 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları
17.02.2022 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 12/08/2021
2. Çeyrek
01/04/2021 30/09/2021 18/11/2021
3. Çeyrek
01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022
Yıllık
01/04/2020 31/03/2021 17/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906665
BIST
16:001.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 23,25
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.498
En Düşük
1.472
16:007,1898
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -0,1295
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
16:008,6947
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -0,1907
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
16:00430,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,26
|Açılış
|: 430,35
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler15:59
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1870
|7,1912
|% -1,75
|
|Euro
|8,6876
|8,6945
|% -2,15
|
|Sterlin
|9,8162
|9,8655
|% -1,80
|
|Frank
|7,9931
|8,0412
|% -2,34
|
|Riyal
|1,9104
|1,9199
|% -1,81
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|18,75
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|2.841
|2.884
|-68,00
|
|Tam
|2.826
|2.900
|-67,66
|
|Yarım
|1.366
|1.403
|-32,72
|
|Çeyrek
|685
|701
|-16,37
|
|Gümüş.Ons
|29,39
|29,42
|2,51
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|0,51
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,67
|