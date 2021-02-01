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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim

01.02.2021 14:30



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

2020/2021 ve 2021/2022 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
18.02.2021          2020/2021 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
17.06.2021          2020/2021 Mali Yılı Sonuçları
05.07.2021          2020/2021 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi
15.07.2021          2020/2021 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı
12.08.2021          2021/2022 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları
18.11.2021          2021/2022 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları
17.02.2022          2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 12/08/2021
2. Çeyrek
01/04/2021 30/09/2021 18/11/2021
3. Çeyrek
01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022
Yıllık
01/04/2020 31/03/2021 17/06/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906665


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Cumhuriyet 2.841 2.884 -68,00  
Tam 2.826 2.900 -67,66  
Yarım 1.366 1.403 -32,72  
Çeyrek 685 701 -16,37  
Gümüş.Ons 29,39 29,42 2,51  
Gümüş Gr. 6,84 6,84 0,51  
B. Petrol 55,69 55,69 0,67  
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