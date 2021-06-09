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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim

09.06.2021 13:13



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 Mali Yılı Finansal Sonuçları 17 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 12/08/2021
2. Çeyrek
01/04/2021 30/09/2021 18/11/2021
3. Çeyrek
01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022
Yıllık
01/04/2020 31/03/2021 17/06/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941358


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 35,12 89.158.582 % 9,96  
SEKUR 24,54 5.896.306 % 9,95  
MZHLD 43,74 2.457.118 % 9,95  
BOBET 4,43 215.365.164 % 9,93  
GSDDE 6,10 3.468.331 % 9,91  
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Euro 10,4650 10,4708 % -0,09  
Sterlin 12,1199 12,1806 % -0,19  
Frank 9,5383 9,5957 % -0,19  
Riyal 2,2800 2,2914 % -0,33  
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Altın Ons 1.890 1.890 -3,22  
Altın Gr. 521 521 -2,44  
Cumhuriyet 3.448 3.500 -16,00  
Tam 3.430 3.519 -15,80  
Yarım 1.658 1.702 -7,64  
Çeyrek 832 851 -3,82  
Gümüş.Ons 27,59 27,62 -0,01  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 -0,03  
B. Petrol 72,40 72,40 0,18  
Seans Raporu 14:00
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