***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
09.06.2021 13:13
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 Mali Yılı Finansal Sonuçları 17 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 12/08/2021
2. Çeyrek
01/04/2021 30/09/2021 18/11/2021
3. Çeyrek
01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022
Yıllık
01/04/2020 31/03/2021 17/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941358
BIST
14:001.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
14:008,5844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
14:0010,4708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0095
|Açılış
|: 10,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
14:00521,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,66
|Açılış
|: 521,06
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler14:00
|ATATP
|35,12
|89.158.582
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.896.306
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.457.118
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|215.365.164
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.468.331
|% 9,91
|
|EUKYO
|5,74
|3.368.187
|% -6,67
|
|VAKKO
|13,30
|30.680.764
|% -6,47
|
|METUR
|7,02
|10.683.541
|% -6,40
|
|NUGYO
|12,00
|6.553.048
|% -5,88
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|EKGYO
|2,04
|550.783.246
|% 2,51
|
|THYAO
|14,43
|541.509.983
|% -0,35
|
|GARAN
|8,27
|412.383.536
|% -0,36
|
|KRDMD
|7,83
|382.921.896
|% 1,03
|
|TUPRS
|102,70
|228.794.543
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,04
|550.783.246
|% 2,51
|
|GSDHO
|2,10
|146.132.213
|% 7,14
|
|IHLGM
|1,22
|76.886.403
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,25
|119.925.268
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|412.383.536
|% -0,36
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5827
|8,5844
|% -0,24
|
|Euro
|10,4650
|10,4708
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,1199
|12,1806
|% -0,19
|
|Frank
|9,5383
|9,5957
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2800
|2,2914
|% -0,33
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-3,22
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|3.448
|3.500
|-16,00
|
|Tam
|3.430
|3.519
|-15,80
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|-7,64
|
|Çeyrek
|832
|851
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,40
|72,40
|0,18
|