***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
10.08.2021 09:29
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9.6.2021
Açıklama
DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları 12 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 12/08/2021
2. Çeyrek
01/04/2021 30/09/2021 18/11/2021
3. Çeyrek
01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022
Yıllık
01/04/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956688
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
0
En Düşük
0
18:058,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
18:0510,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0085
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1374
18:05482,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,67
|Açılış
|: 482,86
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|TATGD
|8,93
|5.716.047
|% 0,00
|
|TBORG
|17,04
|457.441
|% 0,00
|
|VESTL
|29,60
|65.050.203
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,28
|14.166.137
|% 0,00
|
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|TATGD
|8,93
|5.716.047
|% 0,00
|
|TBORG
|17,04
|457.441
|% 0,00
|
|VESTL
|29,60
|65.050.203
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,28
|14.166.137
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6417
|8,6463
|% 0,09
|
|Euro
|10,1410
|10,1697
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9473
|12,0072
|% 0,23
|
|Frank
|9,3677
|9,4242
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3004
|2,3119
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|7,86
|
|Altın Gr.
|482
|482
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,07
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE