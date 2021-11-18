Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim

18.11.2021 15:38
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

2021/2022 ve 2022/2023 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
17.02.2022             2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
15.06.2022             2021/2022 Mali Yılı Sonuçları
11.08.2022             2022/2023 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları
17.11.2022             2022/2023 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları                

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 11/08/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/09/2022 17/11/2022
3. Çeyrek
01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022
Yıllık
01/04/2021 31/03/2022 15/06/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978489


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:031.753
Değişim :  2,66% |  45,49
Açılış :  1.710  
Önceki Kapanış :  1.707  
En Yüksek
1.759 En Düşük
1.701
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 190,50 7.716.587 % 9,99  
PRKAB 44,76 167.166.891 % 9,98  
DITAS 22,92 16.773.071 % 9,98  
DOBUR 164,50 29.994.930 % 9,96  
MERCN 13,72 90.365.809 % 9,94  
daha fazla
16:03 Alış Satış %  
Dolar 11,0558 11,0723 % 4,13  
Euro 12,5500 12,5747 % 4,41  
Sterlin 14,6797 14,7533 % 2,71  
Frank 11,7440 11,8148 % 2,98  
Riyal 2,9030 2,9176 % 2,80  
daha fazla
16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 -3,63  
Altın Gr. 656 656 18,12  
Cumhuriyet 4.317 4.382 109,00  
Tam 4.308 4.418 122,49  
Yarım 2.082 2.137 59,25  
Çeyrek 1.044 1.069 29,63  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 -0,06  
Gümüş Gr. 8,80 8,81 0,25  
B. Petrol 80,21 80,21 -0,07  
Seans Raporu 16:03
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru