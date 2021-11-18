***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
18.11.2021 15:38
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
2021/2022 ve 2022/2023 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
17.02.2022 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
15.06.2022 2021/2022 Mali Yılı Sonuçları
11.08.2022 2022/2023 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları
17.11.2022 2022/2023 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 11/08/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/09/2022 17/11/2022
3. Çeyrek
01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022
Yıllık
01/04/2021 31/03/2022 15/06/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978489
BIST
16:031.753
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 45,49
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.701
16:0311,0723
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 0,4396
|Açılış
|: 10,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,0899
En Düşük
10,4466
16:0312,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 0,5311
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,5914
En Düşük
11,7446
16:03655,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 17,54
|Açılış
|: 655,26
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TETMT
|190,50
|7.716.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|167.166.891
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.773.071
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|90.365.809
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|555.324.222
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.020.021
|% -9,96
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,37
|4.399.160.590
|% 3,95
|
|YKBNK
|3,67
|2.386.677.229
|% 8,90
|
|PETKM
|7,77
|2.042.687.438
|% 0,78
|
|AKBNK
|7,46
|2.018.807.577
|% 4,92
|
|SISE
|11,18
|1.584.775.564
|% 7,29
|
|YKBNK
|3,67
|2.386.677.229
|% 8,90
|
|GARAN
|12,37
|4.399.160.590
|% 3,95
|
|AKBNK
|7,46
|2.018.807.577
|% 4,92
|
|TSKB
|1,62
|431.403.474
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,20
|574.458.462
|% 0,92
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0558
|11,0723
|% 4,13
|
|Euro
|12,5500
|12,5747
|% 4,41
|
|Sterlin
|14,6797
|14,7533
|% 2,71
|
|Frank
|11,7440
|11,8148
|% 2,98
|
|Riyal
|2,9030
|2,9176
|% 2,80
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,63
|
|Altın Gr.
|656
|656
|18,12
|
|Cumhuriyet
|4.317
|4.382
|109,00
|
|Tam
|4.308
|4.418
|122,49
|
|Yarım
|2.082
|2.137
|59,25
|
|Çeyrek
|1.044
|1.069
|29,63
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,80
|8,81
|0,25
|
|B. Petrol
|80,21
|80,21
|-0,07
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:17TSPOR
Yüzde 6.74 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 305, 736 adet işlem
-
16:16XU100
Endeks 1, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 66 üstünde . İşlem hacmi 30, 967.00 milyon TL de
-
16:16BERA
Yüzde 5.85 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 128, 940 adet işlem
-
16:15SISE
Yüzde 7.29 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 316, 824 adet işlem
-
16:14RALYH
Yüzde 9.69 oranında artışla 10.07 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 284, 249 adet işlem