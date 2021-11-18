***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2021/2022 ve 2022/2023 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:17.02.2022 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları15.06.2022 2021/2022 Mali Yılı Sonuçları11.08.2022 2022/2023 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları17.11.2022 2022/2023 Mali Yılı İlk Yarı Yılı SonuçlarıDönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/04/2022 30/06/2022 11/08/20222. Çeyrek01/04/2022 30/09/2022 17/11/20223. Çeyrek01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022Yıllık01/04/2021 31/03/2022 15/06/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978489BIST