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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim

09.02.2022 15:37
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları 17 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 11/08/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/09/2022 17/11/2022
3. Çeyrek
01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022
Yıllık
01/04/2021 31/03/2022 15/06/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000633


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 594,40 6.154.418 % 9,99  
KLKIM 18,18 21.640.399 % 9,98  
DESA 11,79 5.698.178 % 9,98  
ETYAT 4,30 7.948.977 % 9,97  
OYLUM 4,42 4.378.475 % 9,95  
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15:57 Alış Satış %  
Dolar 13,5281 13,5375 % -0,03  
Euro 15,4973 15,5100 % 0,18  
Sterlin 18,3286 18,4205 % 0,30  
Frank 14,5947 14,6826 % 0,01  
Riyal 3,5991 3,6171 % 0,02  
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15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 -1,57  
Altın Gr. 797 797 -0,94  
Cumhuriyet 5.296 5.377 -7,00  
Tam 5.271 5.402 -10,23  
Yarım 2.548 2.613 -4,95  
Çeyrek 1.278 1.307 -2,48  
Gümüş.Ons 23,36 23,39 0,08  
Gümüş Gr. 10,16 10,17 0,02  
B. Petrol 92,13 92,13 0,58  
Seans Raporu 15:57
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