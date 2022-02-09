***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
09.02.2022 15:37
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları 17 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 11/08/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/09/2022 17/11/2022
3. Çeyrek
01/04/2021 31/12/2021 17/02/2022
Yıllık
01/04/2021 31/03/2022 15/06/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000633
BIST
15:572.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,65
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.037
15:5713,5375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0036
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
15:5715,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0286
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4470
15:57797,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,64
|Açılış
|: 797,48
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,42
BIST En Aktif Hisseler15:57
|PKENT
|594,40
|6.154.418
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|21.640.399
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|5.698.178
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,30
|7.948.977
|% 9,97
|
|OYLUM
|4,42
|4.378.475
|% 9,95
|
|ORCAY
|33,84
|311.239.606
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|DZGYO
|2,74
|14.809.605
|% -6,80
|
|ARDYZ
|6,59
|511.183.251
|% -6,13
|
|THYAO
|29,80
|2.591.049.335
|% -0,13
|
|KRDMD
|12,05
|1.388.887.047
|% -0,25
|
|EREGL
|29,74
|1.200.221.129
|% 0,47
|
|SISE
|14,08
|1.100.746.513
|% -1,26
|
|YKBNK
|4,14
|828.664.674
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,14
|828.664.674
|% 0,73
|
|KRDMD
|12,05
|1.388.887.047
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,33
|268.010.603
|% -0,43
|
|MOBTL
|1,96
|192.670.578
|% 5,95
|
|THYAO
|29,80
|2.591.049.335
|% -0,13
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5281
|13,5375
|% -0,03
|
|Euro
|15,4973
|15,5100
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,3286
|18,4205
|% 0,30
|
|Frank
|14,5947
|14,6826
|% 0,01
|
|Riyal
|3,5991
|3,6171
|% 0,02
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-1,57
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|5.296
|5.377
|-7,00
|
|Tam
|5.271
|5.402
|-10,23
|
|Yarım
|2.548
|2.613
|-4,95
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,17
|0,02
|
|B. Petrol
|92,13
|92,13
|0,58
|
Seans Raporu
15:57
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16:12MIPAZ
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