***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
09.08.2022 18:45
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2022/2023 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 11/08/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/09/2022 17/11/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053671
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0469
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.032,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.032,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8924
|17,9027
|% -0,26
|
|Euro
|18,2639
|18,3024
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,5369
|21,6449
|% -0,25
|
|Frank
|18,6681
|18,7806
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7417
|4,7655
|% -0,28
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,51
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.913
|6.986
|-1,00
|
|Yarım
|3.368
|3.416
|0,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,51
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,00
|96,00
|-0,65
|