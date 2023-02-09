***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
09.02.2023 14:53
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2022/2023 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları 17 Şubat 2023 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/04/2022 31/12/2022 17/02/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112232
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0527
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,59
|Açılış
|: 1.129,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8252
|18,8307
|% 0,02
|
|Euro
|20,2234
|20,2314
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7569
|22,8710
|% 0,45
|
|Frank
|20,3478
|20,4704
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0014
|5,0264
|% -0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,52
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.648
|7.712
|-54,00
|
|Yarım
|3.737
|3.774
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.887
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,65
|