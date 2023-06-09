***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
09.06.2023 08:44
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Açıklama
DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2022/2023 Mali Yılı Sonuçları 15 Haziran 2023 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/04/2022 31/03/2023 15/06/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157512
BIST
11:315.580
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 25,57
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.537
En Yüksek
5.617
11:3123,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,3894
|Açılış
|: 23,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
11:3125,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,3012
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
11:311.481,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 20,62
|Açılış
|: 1.481,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler11:30
|OSMEN
|107,40
|41.639.274
|% 9,98
|
|PENTA
|25,36
|108.075.942
|% 9,97
|
|EGPRO
|100,60
|51.815.222
|% 9,95
|
|BURVA
|59,15
|21.495.005
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,90
|50.683.183
|% 8,98
|
|DOGUB
|13,61
|4.622.432
|% -9,99
|
|EUKYO
|4,88
|4.538.070
|% -6,15
|
|SONME
|36,32
|7.367.286
|% -4,42
|
|BALAT
|15,26
|76.300
|% -3,48
|
|ETILR
|16,05
|19.846.615
|% -3,43
|
|THYAO
|172,90
|3.373.392.334
|% 0,76
|
|KRDMD
|21,90
|1.789.701.843
|% 3,40
|
|EREGL
|36,84
|1.191.109.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|18,57
|1.163.561.100
|% -0,43
|
|SASA
|66,20
|1.093.103.407
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,95
|804.356.889
|% 1,15
|
|KRDMD
|21,90
|1.789.701.843
|% 3,40
|
|YKBNK
|12,34
|968.324.541
|% -0,48
|
|ISCTR
|13,57
|1.028.201.522
|% -0,15
|
|AKBNK
|18,57
|1.163.561.100
|% -0,43
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4885
|23,4932
|% 1,66
|
|Euro
|25,3308
|25,3644
|% 1,19
|
|Sterlin
|29,3856
|29,5329
|% 1,51
|
|Frank
|25,9811
|26,1376
|% 1,45
|
|Riyal
|6,2461
|6,2774
|% 1,61
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-3,38
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|20,91
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.821
|4.902
|33,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.458
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,42
|0,37
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,08
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45SOKE
Yüzde 5.36 oranında artışla 13.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 748, 137 adet işlem
-
11:43PNLSN
Yüzde 5.08 oranında artışla 41.40 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 919 adet işlem
-
11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 39 artarak (% 0.20 ) 6, 223
-
11:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, EREGL
-
11:42XU100
Endeks 5, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 26, 632.00 milyon TL de