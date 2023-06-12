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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim

12.06.2023 20:33
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama

2022/2023 ve 2023/2024 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
15.06.2023           2022/2023 Mali Yılı Sonuçları
10.07.2023           2022/2023 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi
20.07.2023             2022/2023 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı
24.07.2023             Temettü Başlangıç Tarihi
25.07.2023             Temettü Kayıt Tarihi
27.07.2023             Temettü Ödeme Tarihi
10.08.2023             2023/2024 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları
16.11.2023             2023/2024 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları             
15.02.2024             2023/2024 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/04/2023 30/06/2023 10/08/2023
2. Çeyrek
01/04/2023 30/09/2023 16/11/2023
3. Çeyrek
01/04/2023 31/12/2023 15/02/2024
Yıllık
01/04/2022 31/03/2023 15/06/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158125


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Altın Gr. 1.485 1.485 10,85  
Cumhuriyet 9.903 10.051 20,00  
Tam 9.854 10.110 29,27  
Yarım 4.822 4.922 53,00  
Çeyrek 2.411 2.461 30,00  
Gümüş.Ons 24,04 24,06 -0,23  
Gümüş Gr. 18,23 18,25 -0,02  
B. Petrol 72,02 72,02 -2,77  
Seans Raporu 17:59
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