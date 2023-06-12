***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2022/2023 ve 2023/2024 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:15.06.2023 2022/2023 Mali Yılı Sonuçları10.07.2023 2022/2023 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi20.07.2023 2022/2023 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı24.07.2023 Temettü Başlangıç Tarihi25.07.2023 Temettü Kayıt Tarihi27.07.2023 Temettü Ödeme Tarihi10.08.2023 2023/2024 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları16.11.2023 2023/2024 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları15.02.2024 2023/2024 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği SonuçlarıDönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/04/2023 30/06/2023 10/08/20232. Çeyrek01/04/2023 30/09/2023 16/11/20233. Çeyrek01/04/2023 31/12/2023 15/02/2024Yıllık01/04/2022 31/03/2023 15/06/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158125BIST