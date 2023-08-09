***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaDO & CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları 10 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanacaktır.Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/04/2023 30/06/2023 10/08/20232. Çeyrek3. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182594BIST