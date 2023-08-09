***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
09.08.2023 07:45
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları 10 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/04/2023 30/06/2023 10/08/2023
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182594
BIST
'
18:107.412
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
0
En Yüksek
0
18:1027,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0451
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4210
En Düşük
26,9491
18:1029,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1402
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:101.678,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.678,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KMPUR
|149,30
|893.048.521
|% 100,00
|
|PAPIL
|25,18
|266.133.961
|% 0,23
|
|YEOTK
|184,00
|1.370.536.409
|% 0,00
|
|YYLGD
|39,00
|324.493.434
|% 0,00
|
|ZEDUR
|93,90
|505.088.097
|% 0,00
|
|TUREX
|26,30
|10.867.771
|% 0,00
|
|KLKIM
|74,60
|94.271.041
|% 0,00
|
|MERCN
|37,96
|25.247.507
|% 0,00
|
|OYYAT
|52,35
|11.632.371
|% 0,00
|
|NTGAZ
|33,46
|155.406.117
|% 0,00
|
|THYAO
|261,80
|13.802.403.850
|% 0,00
|
|ASTOR
|115,10
|7.884.772.888
|% 0,00
|
|KOZAL
|28,24
|6.474.688.787
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,00
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,95
|2.788.106.491
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,19
|960.047.834
|% 0,00
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,00
|
|ADESE
|1,98
|469.673.974
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0198
|27,0271
|% 0,17
|
|Euro
|29,6791
|29,7008
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,4232
|34,5958
|% 0,38
|
|Frank
|30,8172
|31,0028
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1831
|7,2191
|% 0,18
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|7,84
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.162
|11.302
|35,00
|
|Yarım
|5.589
|5.677
|17,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.839
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,90
|0,13
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|-0,09
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem