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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim

05.02.2024 11:11
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

2023/2024 ve 2024/2025 mali yılına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
15.02.2024 2023/2024 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
27.06.2024 2023/2024 Mali Yılı Sonuçları              
25.07.2024 2023/2024 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı
08.08.2024 2024/2025 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları
14.11.2024 2024/2025 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları
12.02.2025 2024/2025 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/04/2024 30/06/2024 08/08/2024
2. Çeyrek
01/04/2024 30/09/2024 14/11/2024
3. Çeyrek
01/04/2023 31/12/2023 15/02/2024
Yıllık
01/04/2023 31/03/2024 27/06/2024



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246639


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Frank 35,0032 35,2141 % -0,13  
Riyal 8,1212 8,1620 % 0,16  
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15:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,44 22,48 % 0,66  
Platin 899,68 901,97 % 0,66  
Paladyum 931,27 935,40 % 0,66  
Brent Pet. 77,06 77,06 % 0,66  
Altın Ons 2.025,22 2.025,45 % 0,66  
Seans Raporu 15:32
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