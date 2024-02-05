***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2023/2024 ve 2024/2025 mali yılına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:15.02.2024 2023/2024 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları27.06.2024 2023/2024 Mali Yılı Sonuçları25.07.2024 2023/2024 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı08.08.2024 2024/2025 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları14.11.2024 2024/2025 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları12.02.2025 2024/2025 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği SonuçlarıDönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/04/2024 30/06/2024 08/08/20242. Çeyrek01/04/2024 30/09/2024 14/11/20243. Çeyrek01/04/2023 31/12/2023 15/02/2024Yıllık01/04/2023 31/03/2024 27/06/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246639BIST