***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
05.02.2024 11:11
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
2023/2024 ve 2024/2025 mali yılına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir:
15.02.2024 2023/2024 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
27.06.2024 2023/2024 Mali Yılı Sonuçları
25.07.2024 2023/2024 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı
08.08.2024 2024/2025 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları
14.11.2024 2024/2025 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları
12.02.2025 2024/2025 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/04/2024 30/06/2024 08/08/2024
2. Çeyrek
01/04/2024 30/09/2024 14/11/2024
3. Çeyrek
01/04/2023 31/12/2023 15/02/2024
Yıllık
01/04/2023 31/03/2024 27/06/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246639
BIST