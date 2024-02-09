***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim
09.02.2024 09:03
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Açıklama
DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları 15 Şubat 2024 tarihinde yayınlanacaktır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/04/2023 31/12/2023 15/02/2024
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248421
BIST
'
11:288.973
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 23,64
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.016
11:2830,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0951
|Açılış
|: 30,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6862
En Düşük
30,5224
11:2833,1054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0550
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
11:282.005,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.005,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler11:28
|SAMAT
|54,45
|90.900.448
|% 10,00
|
|PKART
|60,00
|32.355.309
|% 9,99
|
|KLNMA
|38,52
|4.542.009
|% 9,99
|
|ARZUM
|47,20
|112.211.078
|% 9,97
|
|BRMEN
|4,60
|454.264
|% 9,52
|
|MARKA
|80,05
|2.811.516
|% -9,96
|
|YAYLA
|11,24
|1.708.930
|% -9,94
|
|AVHOL
|56,15
|136.860.645
|% -9,94
|
|SNPAM
|98,15
|1.419.838
|% -6,79
|
|KRGYO
|29,92
|116.354.808
|% -6,03
|
|GUBRF
|166,50
|3.393.157.891
|% 5,38
|
|THYAO
|287,50
|2.735.136.857
|% 0,26
|
|EREGL
|46,46
|2.658.404.876
|% 2,15
|
|KOZAL
|22,24
|2.179.430.165
|% 4,81
|
|EKGYO
|10,59
|1.533.226.508
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,59
|1.533.226.508
|% 2,62
|
|QUAGR
|4,45
|569.350.192
|% 6,97
|
|KOZAL
|22,24
|2.179.430.165
|% 4,81
|
|TSPOR
|1,73
|133.187.827
|% 1,76
|
|PETKM
|23,88
|1.410.830.394
|% 0,76
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6834
|30,6862
|% 0,31
|
|Euro
|33,0964
|33,1054
|% 0,17
|
|Sterlin
|38,6253
|38,8190
|% 0,37
|
|Frank
|34,9357
|35,1461
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1572
|8,1981
|% 0,25
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,67
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|887,27
|889,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,16
|884,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,05
|2.032,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:28
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11:43GUBRF
Yüzde 5.38 oranında artışla 166.50 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 382, 518 adet işlem
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11:41KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 22.34 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 301, 370 adet işlem
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11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 87 artarak (% 0.31 ) 9, 518
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11:40XU100
Endeks 8, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 40, 736.00 milyon TL de
-
11:40ESCOM
Yüzde 7.43 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 547, 732 adet işlem