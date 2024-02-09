***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaDO & CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları 15 Şubat 2024 tarihinde yayınlanacaktır.Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresinden erişilebilinecektir.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/04/2023 31/12/2023 15/02/2024Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248421BIST