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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi

02.07.2020 10:36
GÜNCEL HABERLER



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019 / 2020 Mali Yılı 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 Hesap Dönemi
Tarih
31/07/2020
Saati
12.00 (VIE)
Adresi
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2019/2020 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması 7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması (i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, (ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, (iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkânı ile b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2019 / 2020 Mali Yılı 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 hesap dönemine ilişkin olarak, 31.07.2020 tarihinde, saat 12.00'de (VIE), 'Mahlerstraße 9, 1010 Viyana / Avusturya' adresinde sanal ortamda gerçekleştirilecek olan 22. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır. 03.04.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a 2019/2020 mali yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasını önerme kararı almıştır. Bu nedenle gündemde buna ilişkin bir madde bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853956


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,20 77.589.151 % 10,00  
KENT 621,60 2.915.991 % 10,00  
CMBTN 72,80 16.490.891 % 9,97  
ULUUN 10,27 52.635.573 % 9,96  
VKFYO 3,99 4.587.718 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5564 8,5993 % 0,46  
Frank 7,2407 7,2843 % 0,39  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 1,02  
Altın Gr. 390 390 0,52  
Cumhuriyet 2.530 2.550 3,30  
Tam 2.604 2.617 3,30  
Yarım 1.265 1.280 1,60  
Çeyrek 633 641 0,80  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 -0,09  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,01  
B. Petrol 42,38 42,38 0,35  
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