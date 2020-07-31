***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi31/07/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019/2020 Mali Yılı 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 Hesap DönemiTarih31/07/2020Saati12.00 (VIE)AdresiMahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamdaGündem1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2019/2020 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması 7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması (i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, (ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, (iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkânı ile b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklamalar bölümünde yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin, 31.07.2020 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2019/2020 Mali Yılı 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 hesap dönemine ilişkin 22. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır31 Temmuz 2020 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama SonuçlarıGündem maddesi 2:Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 160 hissedar, 5.112.484 oyGeçerli oy hisse sayisi: 5.112.006Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,46 %Toplam geçerli oy sayisi: 5.112.006Evet oylari: 5.112.003Hayir oylari: 3Çekimser: 478Gündem maddesi 3:Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 160 hissedar, 1.974.029 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 1.939.051Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 19,90 %Toplam geçerli oy sayisi: 1.939.051Evet oylari: 1.900.106Hayir oylari: 38.945Çekimser oylar: 34.978Gündem maddesi 4:Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 5.121.936Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52.57 %Toplam geçerli oy sayisi: 5.121.936Evet oylari: 5.094.202Hayir oylari: 27.734Çekimser oylar: 548Gündem maddesi 5:2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesiMevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57%Toplam geçerli oy sayisi: 5.122.484Evet oyları: 4.976.955Hayir oylari: 145.529Çekimser oylar: 0Gündem maddesi 6:Ücretlendirme politikası hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57 %Toplam geçerli oy sayisi: 5,122,484Evet oylari: 3,509,078Hayir oylari: 1,613,406Çekimser oylar: 0Gündem maddesi 7:a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması(i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,(ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek,(iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkânı ileb) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesihakkında karar alınması.Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57 %Toplam geçerli oy sayisi: 5.122.484Evet oylari: 4.977.413Hayir oylari: 145.071Çekimser oylar: 0Ayrıca Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864337BIST