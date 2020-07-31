***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi
31.07.2020 16:26
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
31/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019/2020 Mali Yılı 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 Hesap Dönemi
Tarih
31/07/2020
Saati
12.00 (VIE)
Adresi
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2019/2020 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması 7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması (i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, (ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, (iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkânı ile b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, 31.07.2020 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2019/2020 Mali Yılı 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 hesap dönemine ilişkin 22. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır
31 Temmuz 2020 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları
Gündem maddesi 2:
Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 160 hissedar, 5.112.484 oy
Geçerli oy hisse sayisi: 5.112.006
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,46 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.112.006
Evet oylari: 5.112.003
Hayir oylari: 3
Çekimser: 478
Gündem maddesi 3:
Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 160 hissedar, 1.974.029 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 1.939.051
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 19,90 %
Toplam geçerli oy sayisi: 1.939.051
Evet oylari: 1.900.106
Hayir oylari: 38.945
Çekimser oylar: 34.978
Gündem maddesi 4:
Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 5.121.936
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52.57 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.121.936
Evet oylari: 5.094.202
Hayir oylari: 27.734
Çekimser oylar: 548
Gündem maddesi 5:
2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57%
Toplam geçerli oy sayisi: 5.122.484
Evet oyları: 4.976.955
Hayir oylari: 145.529
Çekimser oylar: 0
Gündem maddesi 6:
Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5,122,484
Evet oylari: 3,509,078
Hayir oylari: 1,613,406
Çekimser oylar: 0
Gündem maddesi 7:
a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması
(i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,
(ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek,
(iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkânı ile
b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi
hakkında karar alınması.
Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.122.484
Evet oylari: 4.977.413
Hayir oylari: 145.071
Çekimser oylar: 0
Ayrıca Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864337
BIST