***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi23/12/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih15/01/2021Saati12.00 (VIE)AdresiMahlerstraße 9, 1010 ViyanaGündem1. Yönetim Kurulu'nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca, ortaklığa ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya takas hakkının bağlı bulunduğu pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller çıkarmakla yetkili kılınması ile birlikte, hissedarların işbu değiştirilebilir tahvilleri satın alma haklarından hariç kılınmaları hakkında karar alınması. 2. Alacaklılara finansal araçlar (pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller) ("Şartlı Sermaye 2021") ihracı için, 10. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesinde alınan karar uyarınca ve 15. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesi uyarınca "2008/2013 Şartlı Sermaye"nin iptal edilmesi suretiyle ortaklığın sermayesinin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırı uyarınca şartlı olarak artırılması hakkında karar alınması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında bununla ilgili değişikliğin yapılması hakkında karar alınması.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar15.01.2021 tarihinde, saat 12.00'de (VIE), 'Mahlerstraße 9, 1010 Viyana / Avusturya' adresinde sanal ortamda gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894466BIST