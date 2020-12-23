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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi

23.12.2020 16:32



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/12/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
15/01/2021
Saati
12.00 (VIE)
Adresi
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana
Gündem
1. Yönetim Kurulu'nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca, ortaklığa ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya takas hakkının bağlı bulunduğu pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller çıkarmakla yetkili kılınması ile birlikte, hissedarların işbu değiştirilebilir tahvilleri satın alma haklarından hariç kılınmaları hakkında karar alınması. 2. Alacaklılara finansal araçlar (pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller) ("Şartlı Sermaye 2021") ihracı için, 10. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesinde alınan karar uyarınca ve 15. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesi uyarınca "2008/2013 Şartlı Sermaye"nin iptal edilmesi suretiyle ortaklığın sermayesinin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırı uyarınca şartlı olarak artırılması hakkında karar alınması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında bununla ilgili değişikliğin yapılması hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

15.01.2021 tarihinde, saat 12.00'de (VIE), '
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana / Avusturya' adresinde sanal ortamda gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894466


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ALCAR 374,10 336.970.463 % 10,00  
CLEBI 157,30 201.938.711 % 10,00  
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Altın Gr. 460 460 2,15  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,57 25,61 0,38  
Gümüş Gr. 6,29 6,29 0,09  
B. Petrol 50,74 50,74 0,66  
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