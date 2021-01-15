***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi
15.01.2021 19:32
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/01/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
15/01/2021
Saati
12.00 (VIE)
Adresi
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda
Gündem
1. Yönetim Kurulu'nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca, ortaklığa ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya takas hakkının bağlı bulunduğu pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller çıkarmakla yetkili kılınması ile birlikte, hissedarların işbu değiştirilebilir tahvilleri satın alma haklarından hariç kılınmaları hakkında karar alınması. 2. Alacaklılara finansal araçlar (pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller) ("Şartlı Sermaye 2021") ihracı için, 10. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesinde alınan karar uyarınca ve 15. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesi uyarınca "2008/2013 Şartlı Sermaye"nin iptal edilmesi suretiyle ortaklığın sermayesinin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırı uyarınca şartlı olarak artırılması hakkında karar alınması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında bununla ilgili değişikliğin yapılması hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin, 15.01.2021 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır
15 Ocak 2021 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları
Gündem maddesi 1:
Yönetim Kurulu'nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca, ortaklığa ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya takas hakkının bağlı bulunduğu pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller çıkarmakla yetkili kılınması ile birlikte, hissedarların işbu değiştirilebilir tahvilleri satın alma haklarından hariç kılınmaları hakkında karar alınması.
Mevcudiyet: 174 hissedar, 5.462.606 oy
Geçerli oy hisse sayisi: 5.462.451
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,06 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.462.451
Evet oylari: 4.945.912
Hayir oylari: 516.539
Çekimser: 155
Gündem maddesi 2:
Alacaklılara finansal araçlar (pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller) ("Şartlı Sermaye 2021") ihracı için, 10. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesinde alınan karar uyarınca ve 15. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesi uyarınca "2008/2013 Şartlı Sermaye"nin iptal edilmesi suretiyle ortaklığın sermayesinin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırı uyarınca şartlı olarak artırılması hakkında karar alınması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında bununla ilgili değişikliğin yapılması hakkında karar alınması.
Mevcudiyet: 174 hissedar, 5.462.606 oy
Geçerli oy hisse sayisi: 5.462.451
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,06 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.462.451
Evet oylari: 4.945.912
Hayir oylari: 516.539
Çekimser: 155
Ayrıca Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902761
BIST