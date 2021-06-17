***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi17/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020 / 2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 Hesap DönemiTarih15/07/2021Saati12.00 (VIE)AdresiMahlerstraße 9, 1010 ViyanaGündem1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2020/2021 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı. 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 4. Gözetim Kurulu'na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması. 5. 2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi. 6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması. 7. Gözetim kurulu seçimleriAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2020 / 2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 hesap dönemine ilişkin olarak, 15.07.2021 tarihinde, saat 12.00'de (VIE), 'Mahlerstraße 9, 1010 Viyana / Avusturya' adresinde sanal ortamda gerçekleştirilecek olan 23. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle Yönetim Kurulu, 2020/2021 mali yılı için herhangi bir temettü ödemesi yapılmamasını Yıllık Genel Kurul'a teklif etmeye karar vermiştir. Bu nedenle gündemde buna ilişkin bir madde bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942791BIST