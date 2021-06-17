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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi

17.06.2021 10:32



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020 / 2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 Hesap Dönemi
Tarih
15/07/2021
Saati
12.00 (VIE)
Adresi
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2020/2021 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı. 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 4. Gözetim Kurulu'na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması. 5. 2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi. 6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması. 7. Gözetim kurulu seçimleri
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2020 / 2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 hesap dönemine ilişkin olarak, 15.07.2021 tarihinde, saat 12.00'de (VIE), '
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana / Avusturya' adresinde sanal ortamda gerçekleştirilecek olan 23. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
 COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle Yönetim Kurulu, 2020/2021 mali yılı için herhangi bir temettü ödemesi yapılmamasını Yıllık Genel Kurul'a teklif etmeye karar vermiştir. Bu nedenle gündemde buna ilişkin bir madde bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942791


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Cumhuriyet 3.317 3.367 -67,00  
Tam 3.303 3.387 -62,16  
Yarım 1.597 1.638 -30,07  
Çeyrek 801 819 -15,03  
Gümüş.Ons 26,75 26,78 -0,23  
Gümüş Gr. 7,42 7,43 -0,05  
B. Petrol 74,23 74,23 -0,16  
Seans Raporu 12:19
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