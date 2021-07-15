***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi
15.07.2021 17:15
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/07/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020 / 2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 Hesap Dönemi
Tarih
15/07/2021
Saati
12.00 (VIE)
Adresi
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2020/2021 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu?na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması 7. Gözetim kurulu seçimleri
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, 15.07.2021 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2020/2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 hesap dönemine ilişkin 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır
15 Temmuz 2021 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları
Gündem maddesi 2:
Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy
Geçerli oy hisse sayisi: 5.816.044
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,69 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.816.044
Evet oylari: 5.816.044
Hayir oylari: 0
Çekimser: 963
Gündem maddesi 3:
Gözetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 160 hissedar, 2.595.134 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 2.559.671
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 26,27 %
Toplam geçerli oy sayisi: 2.559.671
Evet oylari: 2.227.273
Hayir oylari: 332.398
Çekimser oylar: 35.463
Gündem maddesi 4:
Gözetim Kurulu'na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 5.815.190
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,68 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.815.190
Evet oylari: 5.799.273
Hayir oylari: 15.917
Çekimser oylar: 1.817
Gündem maddesi 5:
2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 5.816.907
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,70 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.816.907
Evet oyları: 5.690.769
Hayir oylari: 126.138
Çekimser oylar: 100
Gündem maddesi 6:
Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 5.816.807
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,70 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.816.807
Evet oylari: 5.303.421
Hayir oylari: 513.386
Çekimser oylar: 200
Gündem maddesi 7:
7a) Andreas Bierwirth'in gözetim kuruluna seçilmesi
Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 5.809.641
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,62 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.809.641
Evet oylari: 4.368.917
Hayir oylari: 1.440.724
Çekimser oylar: 7.366
7b) Cem M. Kozlu'nun gözetim kurulu üyeliğine seçilmesi
Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 5.809.541
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,62 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.809.541
Evet oylari: 4.763.815
Hayir oylari: 1.045.726
Çekimser oylar: 7.466
Ayrıca Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951414
BIST