***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/07/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020 / 2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 Hesap DönemiTarih15/07/2021Saati12.00 (VIE)AdresiMahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamdaGündem1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2020/2021 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu?na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması 7. Gözetim kurulu seçimleriAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklamalar bölümünde yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin, 15.07.2021 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2020/2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 hesap dönemine ilişkin 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır15 Temmuz 2021 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama SonuçlarıGündem maddesi 2:Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oyGeçerli oy hisse sayisi: 5.816.044Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,69 %Toplam geçerli oy sayisi: 5.816.044Evet oylari: 5.816.044Hayir oylari: 0Çekimser: 963Gündem maddesi 3:Gözetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 160 hissedar, 2.595.134 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 2.559.671Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 26,27 %Toplam geçerli oy sayisi: 2.559.671Evet oylari: 2.227.273Hayir oylari: 332.398Çekimser oylar: 35.463Gündem maddesi 4:Gözetim Kurulu'na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 5.815.190Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,68 %Toplam geçerli oy sayisi: 5.815.190Evet oylari: 5.799.273Hayir oylari: 15.917Çekimser oylar: 1.817Gündem maddesi 5:2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesiMevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 5.816.907Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,70 %Toplam geçerli oy sayisi: 5.816.907Evet oyları: 5.690.769Hayir oylari: 126.138Çekimser oylar: 100Gündem maddesi 6:Ücretlendirme raporu hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 5.816.807Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,70 %Toplam geçerli oy sayisi: 5.816.807Evet oylari: 5.303.421Hayir oylari: 513.386Çekimser oylar: 200Gündem maddesi 7:7a) Andreas Bierwirth'in gözetim kuruluna seçilmesiMevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 5.809.641Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,62 %Toplam geçerli oy sayisi: 5.809.641Evet oylari: 4.368.917Hayir oylari: 1.440.724Çekimser oylar: 7.3667b) Cem M. Kozlu'nun gözetim kurulu üyeliğine seçilmesiMevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 5.809.541Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,62 %Toplam geçerli oy sayisi: 5.809.541Evet oylari: 4.763.815Hayir oylari: 1.045.726Çekimser oylar: 7.466Ayrıca Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951414BIST