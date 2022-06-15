***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/06/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021 / 2022 Mali Yılı 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 Hesap DönemiTarih14/07/2022Saati12.00 (VIE)AdresiMahlerstraße 9, 1010 ViyanaGündem1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2021/2022 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2021/2022 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2022/2023 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması 7. Gözetim kurulu seçimleriAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2021 / 2022 Mali Yılı 1 Nisan 2021 – 31 Mart 2022 hesap dönemine ilişkin olarak, 14.07.2022 tarihinde, saat 12.00'de (VIE), 'Mahlerstraße 9, 1010 Viyana / Avusturya' adresinde sanal ortamda gerçekleştirilecek olan 24. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle Yönetim Kurulu, 2021/2022 mali yılı için herhangi bir temettü ödemesi yapılmamasını Yıllık Genel Kurul'a teklif etmeye karar vermiştir. Bu nedenle gündemde buna ilişkin bir madde bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037367BIST