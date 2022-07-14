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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi

14.07.2022 17:48
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
14/07/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021 / 2022 Mali Yılı 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 Hesap Dönemi
Tarih
14/07/2022
Saati
12.00 (VIE)
Adresi
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2021/2022 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2021/2022 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2022/2023 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması 7. Gözetim kurulu seçimleri
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin, 14.07.2022 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2021/2022 Mali Yılı 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 hesap dönemine  ilişkin 24. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır
14 Temmuz 2022 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları
Gündem maddesi 2:
Yönetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy
Geçerli oy hisse sayisi: 6.727.644
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,04
Toplam geçerli oy sayisi: 6.727.644
Evet oylari: 6.727.644
Hayir oylari: 0
Çekimser: 3.991 
Gündem maddesi 3:
Gözetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 221 hissedar, 3.509.762 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 3.505.771
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %35,98
Toplam geçerli oy sayisi: 3.505.771
Evet oylari: 3.320.400
Hayir oylari: 185.371
Çekimser oylar: 3.991
Gündem maddesi 4:
Gözetim Kurulu'na 2021/2022 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.535
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08
Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.535
Evet oylari: 6.731.535
Hayir oylari: 0
Çekimser oylar: 100
Gündem maddesi 5:
2022/2023 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
Mevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.535
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08
Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.535
Evet oyları: 5.437.878
Hayir oylari: 1.293.657
Çekimser oylar: 100
Gündem maddesi 6:
Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.625
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08
Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.625
Evet oylari: 4.884.455
Hayir oylari: 1.847.170
Çekimser oylar: 10
Gündem maddesi 7:
Gözetim kurulu seçimleri
Mevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.535
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08
Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.535
Evet oylari: 4.307.750
Hayir oylari: 2.423.785
Çekimser oylar: 100
Ayrıca Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045493


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Yarım 3.195 3.265 -12,00  
Çeyrek 1.603 1.632 -8,00  
Gümüş.Ons 18,38 18,40 -0,83  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 -0,41  
B. Petrol 97,61 97,61 -1,96  
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