***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi14/07/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021 / 2022 Mali Yılı 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 Hesap DönemiTarih14/07/2022Saati12.00 (VIE)AdresiMahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamdaGündem1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2021/2022 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2021/2022 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2022/2023 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması 7. Gözetim kurulu seçimleriAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin, 14.07.2022 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2021/2022 Mali Yılı 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 hesap dönemine ilişkin 24. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır14 Temmuz 2022 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama SonuçlarıGündem maddesi 2:Yönetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oyGeçerli oy hisse sayisi: 6.727.644Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,04Toplam geçerli oy sayisi: 6.727.644Evet oylari: 6.727.644Hayir oylari: 0Çekimser: 3.991Gündem maddesi 3:Gözetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 221 hissedar, 3.509.762 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 3.505.771Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %35,98Toplam geçerli oy sayisi: 3.505.771Evet oylari: 3.320.400Hayir oylari: 185.371Çekimser oylar: 3.991Gündem maddesi 4:Gözetim Kurulu'na 2021/2022 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.535Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.535Evet oylari: 6.731.535Hayir oylari: 0Çekimser oylar: 100Gündem maddesi 5:2022/2023 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesiMevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.535Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.535Evet oyları: 5.437.878Hayir oylari: 1.293.657Çekimser oylar: 100Gündem maddesi 6:Ücretlendirme raporu hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.625Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.625Evet oylari: 4.884.455Hayir oylari: 1.847.170Çekimser oylar: 10Gündem maddesi 7:Gözetim kurulu seçimleriMevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.535Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.535Evet oylari: 4.307.750Hayir oylari: 2.423.785Çekimser oylar: 100Ayrıca Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045493BIST