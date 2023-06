***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi









Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi21/06/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022 / 2023 Mali Yılı 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 Hesap DönemiTarih20/07/2023Saati17.00 (Viyana Saati)AdresiDO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 ViyanaGündem1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, grup yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2022/2023 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ib-razı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında ka-rar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2022/2023 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2023/2024 mali yılı için denetçinin ve grup denetçisinin seçilmesi 7. Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması 8. Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin karar a) Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesinin 1. paragrafı, 8. paragrafı ve 1a ve 1b paragrafı uyarınca borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ya da başka bir yöntemle esas sermayenin %10'una kadar, bu türden bir alım ile birlikte orta-ya çıkabilecek hissedarların orana uygun elden çıkartma hakkının hariç tutulma-sında dahi, kendisine ait hisse senetlerini satın alması (aksi rüçhan hakları hariç) b) Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ve hissedarların satın alma haklarının haricinde (rüçhan hakları hariç) elden çıkartması ya da kullan-ması, ve c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini geri almak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması, 9. Esas Sözleşme'nin "Yayın" başlıklı 4. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması 10. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantısının Yeri, Toplanması, Elektronik Katılım" başlıklı 16. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2022 / 2023 Mali Yılı 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 hesap dönemine ilişkin olarak, 20.07.2023 tarihinde, saat 17.00'de (VIE), 'DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya' adresinde gerçekleştirilecek olan 25. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.