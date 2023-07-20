***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/07/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022 / 2023 Mali Yılı 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 Hesap DönemiTarih20/07/2023Saati17.00 (Viyana Saati)AdresiDO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 ViyanaGündem1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, grup yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2022/2023 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ib-razı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında ka-rar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2022/2023 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2023/2024 mali yılı için denetçinin ve grup denetçisinin seçilmesi 7. Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması 8. Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin karar a) Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesinin 1. paragrafı, 8. paragrafı ve 1a ve 1b paragrafı uyarınca borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ya da başka bir yöntemle esas sermayenin %10'una kadar, bu türden bir alım ile birlikte orta-ya çıkabilecek hissedarların orana uygun elden çıkartma hakkının hariç tutulma-sında dahi, kendisine ait hisse senetlerini satın alması (aksi rüçhan hakları hariç) b) Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ve hissedarların satın alma haklarının haricinde (rüçhan hakları hariç) elden çıkartması ya da kullan-ması, ve c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini geri almak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması, 9. Esas Sözleşme'nin "Yayın" başlıklı 4. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması 10. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantısının Yeri, Toplanması, Elektronik Katılım" başlıklı 16. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklamalar bölümünde yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin, 20.07.2023 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (Viyana saati) gerçekleştirilen 2022/2023 Mali Yılı 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 hesap dönemine ilişkin 25. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır20 Temmuz 2023 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama SonuçlarıGündem maddesi 2:Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 635 hissedar, 7.468.803 oy.Geçerli oy hisse sayisi:7.468.803Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 72.46 %Toplam geçerli oy sayisi: 7.468.803Evet oylari:7.468.632Hayir oylari:171Çekimser oylar: 0Gündem maddesi 3:Yönetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 634 hissedar, 7.468.847 oy.Geçerli oy hisse sayisi:7.445.477Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:72.24 %Toplam geçerli oy sayisi:7.445.477Evet oylari:7.439.224Hayir oylari:6.253Çekimser oylar: 23.370Gündem maddesi 4:Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 637 hissedar, 4.170.740 oy.Geçerli oy hisse sayisi:4.119.870Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:39.97 %Toplam geçerli oy sayisi:4.119.870Evet oylari:3.826.578Hayir oylari:293.292Çekimser oylar:50.870Gündem maddesi 5:Gözetim Kurulu'na 2022/2023 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 639 hissedar, 7.468.925 oyGeçerli oy hisse sayisi:7.468.925Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:72.46 %Toplam geçerli oy sayisi:7.468.925Evet oyları:7.465.687Hayir oylari:3.238Çekimser oylar: 0Gündem maddesi 6:2023/2024 mali yılı için denetçinin ve grup denetçisinin seçilmesiMevcudiyet: 640 hissedar, 7.469.025 oy.Geçerli oy hisse sayisi:7.468.925Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:72.46 %Toplam geçerli oy sayisi:7.468.925Evet oylari:7.433.657Hayir oylari:35.268Çekimser oylar:100Gündem maddesi 7:Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınmasıMevcudiyet: 642 hissedar, 7.469.080 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 7.013.642Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 68.05 %Toplam geçerli oy sayisi:7.013.642Evet oylari:4.417.530Hayir oylari:2.596.112Çekimser oylar:455.438Gündem maddesi 8:Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin karara) Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesinin 1. paragrafı, 8. paragrafı ve 1a ve 1b paragrafı uyarınca borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ya da başka bir yöntemle esas sermayenin %10'una kadar, bu türden bir alım ile birlikte orta-ya çıkabilecek hissedarların orana uygun elden çıkartma hakkının hariç tutulmasında dahi, kendisine ait hisse senetlerini satın alması (aksi rüçhan hakları hariç)b) Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ve hissedarların satın alma haklarının haricinde (rüçhan hakları hariç) elden çıkartması ya da kullanması, vec) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini geri almak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması.Mevcudiyet: 644 hissedar, 7.469.091 oy.Geçerli oy hisse sayisi:7.457.344Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:72.35 %Toplam geçerli oy sayisi:7.457.344Evet oylari:7.404.557Hayir oylari:52.787Çekimser:11.747Gündem maddesi 9:Esas Sözleşme'nin "Yayın" başlıklı 4. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınmasıMevcudiyet: 645 hissedar, 7.469.093 oy.Geçerli oy hisse sayisi: 7.468.993Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:72.46 %Toplam geçerli oy sayisi:7.468.993Evet oylari:7.468.691Hayir oylari: 302Çekimser: 100Gündem maddesi 10:Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantısının Yeri, Toplanması, Elektronik Katılım" başlıklı 16. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması.Mevcudiyet: 647 hissedar, 7.469.104 oy.Geçerli oy hisse sayisi:7.469.046Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:72.47 %Toplam geçerli oy sayisi:7.469.046Evet oylari:6.210.541Hayir oylari:1.258.505Çekimser: 58Ayrıca Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174012BIST