***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi
20.07.2023 21:21
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022 / 2023 Mali Yılı 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 Hesap Dönemi
Tarih
20/07/2023
Saati
17.00 (Viyana Saati)
Adresi
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, grup yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2022/2023 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ib-razı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında ka-rar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2022/2023 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2023/2024 mali yılı için denetçinin ve grup denetçisinin seçilmesi 7. Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması 8. Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin karar a) Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesinin 1. paragrafı, 8. paragrafı ve 1a ve 1b paragrafı uyarınca borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ya da başka bir yöntemle esas sermayenin %10'una kadar, bu türden bir alım ile birlikte orta-ya çıkabilecek hissedarların orana uygun elden çıkartma hakkının hariç tutulma-sında dahi, kendisine ait hisse senetlerini satın alması (aksi rüçhan hakları hariç) b) Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ve hissedarların satın alma haklarının haricinde (rüçhan hakları hariç) elden çıkartması ya da kullan-ması, ve c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini geri almak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması, 9. Esas Sözleşme'nin "Yayın" başlıklı 4. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması 10. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantısının Yeri, Toplanması, Elektronik Katılım" başlıklı 16. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin, 20.07.2023 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (Viyana saati) gerçekleştirilen 2022/2023 Mali Yılı 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 hesap dönemine ilişkin 25. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır
20 Temmuz 2023 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları
Gündem maddesi 2:
Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 635 hissedar, 7.468.803 oy.
Geçerli oy hisse sayisi:
7.468.803
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 72.46 %
Toplam geçerli oy sayisi: 7.468.803
Evet oylari:
7.468.632
Hayir oylari:
171
Çekimser oylar: 0
Gündem maddesi 3:
Yönetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 634 hissedar, 7.468.847 oy.
Geçerli oy hisse sayisi:
7.445.477
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:
72.24 %
Toplam geçerli oy sayisi:
7.445.477
Evet oylari:
7.439.224
Hayir oylari:
6.253
Çekimser oylar: 23.370
Gündem maddesi 4:
Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 637 hissedar, 4.170.740 oy.
Geçerli oy hisse sayisi:
4.119.870
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:
39.97 %
Toplam geçerli oy sayisi:
4.119.870
Evet oylari:
3.826.578
Hayir oylari:
293.292
Çekimser oylar:
50.870
Gündem maddesi 5:
Gözetim Kurulu'na 2022/2023 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 639 hissedar, 7.468.925 oy
Geçerli oy hisse sayisi:
7.468.925
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:
72.46 %
Toplam geçerli oy sayisi:
7.468.925
Evet oyları:
7.465.687
Hayir oylari:
3.238
Çekimser oylar: 0
Gündem maddesi 6:
2023/2024 mali yılı için denetçinin ve grup denetçisinin seçilmesi
Mevcudiyet: 640 hissedar, 7.469.025 oy.
Geçerli oy hisse sayisi:
7.468.925
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:
72.46 %
Toplam geçerli oy sayisi:
7.468.925
Evet oylari:
7.433.657
Hayir oylari:
35.268
Çekimser oylar:
100
Gündem maddesi 7:
Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması
Mevcudiyet: 642 hissedar, 7.469.080 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 7.013.642
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 68.05 %
Toplam geçerli oy sayisi:
7.013.642
Evet oylari:
4.417.530
Hayir oylari:
2.596.112
Çekimser oylar:
455.438
Gündem maddesi 8:
Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin karar
a) Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesinin 1. paragrafı, 8. paragrafı ve 1a ve 1b paragrafı uyarınca borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ya da başka bir yöntemle esas sermayenin %10'una kadar, bu türden bir alım ile birlikte orta-ya çıkabilecek hissedarların orana uygun elden çıkartma hakkının hariç tutulmasında dahi, kendisine ait hisse senetlerini satın alması (aksi rüçhan hakları hariç)
b) Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ve hissedarların satın alma haklarının haricinde (rüçhan hakları hariç) elden çıkartması ya da kullanması, ve
c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini geri almak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması.
Mevcudiyet: 644 hissedar, 7.469.091 oy.
Geçerli oy hisse sayisi:
7.457.344
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:
72.35 %
Toplam geçerli oy sayisi:
7.457.344
Evet oylari:
7.404.557
Hayir oylari:
52.787
Çekimser:
11.747
Gündem maddesi 9:
Esas Sözleşme'nin "Yayın" başlıklı 4. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması
Mevcudiyet: 645 hissedar, 7.469.093 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 7.468.993
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:
72.46 %
Toplam geçerli oy sayisi:
7.468.993
Evet oylari:
7.468.691
Hayir oylari: 302
Çekimser: 100
Gündem maddesi 10:
Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantısının Yeri, Toplanması, Elektronik Katılım" başlıklı 16. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması.
Mevcudiyet: 647 hissedar, 7.469.104 oy.
Geçerli oy hisse sayisi:
7.469.046
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:
72.47 %
Toplam geçerli oy sayisi:
7.469.046
Evet oylari:
6.210.541
Hayir oylari:
1.258.505
Çekimser: 58
Ayrıca Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174012
BIST