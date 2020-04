***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDO & CO Aktiengesellschaft kamuoyu duyurusu aşağıdaki gibidir.Süregelen COVID-19 salgını dolayısıyla dünya genelinde uçuşlarda meydana gelen ciddi azalma ve resmi makamlar tarafından organizasyonlar ve restoran işletmelerine yönelik getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar sebebiyle, analistlerin 1 Nisan tarihinde başlayan 2020/2021 mali yılı ile ilgili ciro ve kar beklentilerine ulaşılamamaktadır.Yönetim kurulumuz personel ve üretim giderlerinden tasarruf edilerek faaliyetlerin südürülmesine yönelik, halihazırda yürürlüğe konulmuş olan kapsamlı tedbir paketi kararları almıştır.Buna ek olarak, 2019/2020 mali yılına ait olumlu operasyonel sonuçların, krizin yarattığı olağanüstü yüklerden ve bunların ticari faaliyetler üzerindeki sonuçlarından olumsuz etkileneceği göz önünde bulundurulmalıdır.Bugünden bakıldığında, gelecekte şirketimizin sürdürülebilirliğini garanti altına almak amacıyla, geçtiğimiz haftalar içerisinde yeterli nakit miktarı şirketimiz tarafından güvence altına alınmıştır.Salgının sebep olduğu devam eden gelişmeler ve güçlü dinamikleri nedeniyle, 2020/2021 mali yılı ile ilgili tahminlerin ne zaman verileceği öngörülememektedir.Toplantı yasağı nedeniyle 15 Temmuz tarihinde Viyana'da yapılması planlanan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamayacaktır. Yeni tarih ilerleyen zamanlarda bildirilecektir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a 2019/2020 mali yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasını önerme kararı almıştır.