***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2020 11:26
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimleri duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846778
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8189
En Düşük
6,7958
18:057,4306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4345
En Düşük
7,4030
18:05378,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,18
|Açılış
|: 378,98
|
|Önceki Kapanış
|: 380,16
|
380,24
En Düşük
377,16
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|GOZDE
|3,99
|24.692.545
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,84
|19.684.106
|% 0,00
|
|GOZDE
|3,99
|24.692.545
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2768
|8,3183
|% 0,13
|
|Frank
|6,9804
|7,0224
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8071
|1,8162
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-5,01
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.485
|10,70
|
|Tam
|2.521
|2.550
|11,00
|
|Yarım
|1.230
|1.246
|5,40
|
|Çeyrek
|615
|623
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,11
|35,11
|-0,02
|