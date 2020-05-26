***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2020 10:58
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846781
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,7886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0207
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8195
En Düşük
6,7749
18:057,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4461
En Düşük
7,4072
18:05376,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,07
|Açılış
|: 376,45
|
|Önceki Kapanış
|: 378,52
|
380,36
En Düşük
376,29
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,89
|22.807.488
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,84
|19.684.106
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2910
|8,3326
|% 0,20
|
|Frank
|1,7981
|1,8071
|% -0,51
|
|Riyal
|376,2610
|376,3700
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-0,26
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.478
|-5,80
|
|Tam
|2.514
|2.543
|-6,00
|
|Yarım
|1.227
|1.243
|-3,00
|
|Çeyrek
|613
|622
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,41
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,06
|
|B. Petrol
|36,19
|36,19
|0,66
|