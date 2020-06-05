***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 11:34
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimleri duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849376
BIST
12:52109.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 110,25
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
12:526,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7748
En Düşük
6,7351
12:527,6692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
12:52371,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,35
|Açılış
|: 371,73
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|222.374
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.389.483
|% 9,98
|
|IZTAR
|5,85
|1.888.177
|% 9,96
|
|AYCES
|31,40
|1.571.759
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|18.459.550
|% 9,93
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.000.697
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|53.339
|% -7,94
|
|SRVGY
|17,41
|3.949.022
|% -6,35
|
|THYAO
|12,72
|509.047.457
|% 1,03
|
|GARAN
|8,15
|355.230.235
|% 0,12
|
|TUPRS
|88,85
|308.455.637
|% 2,66
|
|PETKM
|3,78
|293.869.773
|% -2,07
|
|BIMAS
|67,60
|204.161.311
|% -2,03
|
|PETKM
|3,78
|293.869.773
|% -2,07
|
|EKGYO
|1,64
|102.071.194
|% -1,20
|
|CEMAS
|1,24
|72.578.613
|% 0,81
|
|MNDRS
|2,80
|145.725.610
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,32
|68.943.027
|% -2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5254
|8,5682
|% 0,54
|
|Frank
|7,0398
|7,0823
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7978
|1,8069
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-6,65
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.439
|-8,90
|
|Tam
|2.481
|2.506
|-12,90
|
|Yarım
|1.211
|1.225
|-4,50
|
|Çeyrek
|605
|612
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|1,11
|