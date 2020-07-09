***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 13:17
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858192
BIST
14:04119.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 501,10
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
14:046,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
14:047,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
14:04399,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 399,17
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.916.756
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.044.386
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.783.285
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|19.869.144
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.502.654
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.251.854
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|70.016.175
|% -9,93
|
|EMNIS
|3,48
|39.613
|% -9,61
|
|MRGYO
|2,44
|16.763.944
|% -9,29
|
|IZFAS
|2,68
|809.320
|% -7,59
|
|SISE
|6,67
|2.488.552.778
|% 4,71
|
|THYAO
|11,79
|1.309.251.231
|% 4,24
|
|TRKCM
|4,71
|943.419.944
|% 9,28
|
|EKGYO
|2,26
|837.088.550
|% -0,88
|
|KRDMD
|3,26
|630.662.715
|% -0,31
|
|SISE
|6,67
|2.488.552.778
|% 4,71
|
|EKGYO
|2,26
|837.088.550
|% -0,88
|
|TRKCM
|4,71
|943.419.944
|% 9,28
|
|KRDMD
|3,26
|630.662.715
|% -0,31
|
|PETKM
|4,35
|617.285.714
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6533
|8,6967
|% 0,35
|
|Frank
|7,2821
|7,3260
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,09
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.618
|12,90
|
|Tam
|2.674
|2.687
|13,30
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|6,40
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,37
|43,37
|0,07
|