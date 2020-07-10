***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 12:37
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858828
BIST
13:14114.254
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -1.539,11
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
13:146,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
13:147,7602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
13:14398,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 398,91
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,01
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|35.937.675
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.170.389
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|MAALT
|104,10
|13.382.226
|% 9,58
|
|LIDFA
|3,24
|13.241.185
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|4.758.643
|% -9,96
|
|UZERB
|4,56
|21.822
|% -9,88
|
|VKFYO
|5,67
|5.461.985
|% -9,86
|
|TACTR
|5,40
|276.071
|% -9,85
|
|EKGYO
|2,08
|815.540.331
|% -3,70
|
|TRKCM
|4,65
|657.874.980
|% 0,43
|
|SISE
|6,29
|631.334.544
|% -1,41
|
|GARAN
|7,81
|618.071.938
|% -1,26
|
|THYAO
|11,59
|486.838.201
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,08
|815.540.331
|% -3,70
|
|ZOREN
|2,47
|386.591.074
|% -1,98
|
|TRKCM
|4,65
|657.874.980
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,98
|395.407.199
|% -3,56
|
|ODAS
|2,62
|345.928.719
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6329
|8,6762
|% 0,08
|
|Frank
|7,2651
|7,3089
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,90
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,50
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|41,51
|41,51
|-0,84
|