***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.07.2020 15:58
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860023
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8681
En Düşük
6,8584
18:057,8440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8645
En Düşük
7,8192
18:05399,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 399,17
|
|Önceki Kapanış
|: 399,40
|
400,71
En Düşük
397,89
BIST En Aktif Hisseler
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,99
|76.084.969
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,99
|76.084.969
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6185
|8,6618
|% 0,29
|
|Frank
|7,2477
|7,2914
|% -0,36
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|399
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.616
|-3,30
|
|Tam
|2.673
|2.684
|-3,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|-1,70
|
|Çeyrek
|651
|657
|-0,80
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:32
EGSER, BERA, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:32
BJKAS, VKFYO, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:17
BERA, ULAS, NUGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:17
LOGO, IZFAS, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:02
TMSN, DAGHL, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında