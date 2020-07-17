DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|20.557.653
|% 10,00
|NIBAS
|15,51
|6.237.591
|% 10,00
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|BURVA
|36,54
|13.127.944
|% 9,99
|BFREN
|551,40
|6.220.837
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5859
|8,6290
|% 0,02
|Frank
|7,2624
|7,3061
|% 0,57
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|398
|398
|1,87
|Cumhuriyet
|2.586
|2.607
|7,90
|Tam
|2.664
|2.675
|8,20
|Yarım
|1.293
|1.309
|4,00
|Çeyrek
|649
|655
|2,00
Seans Raporu
- 14:23MERIT Yüzde 10.00 oranında artışla 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 410 adet işlem
- 14:22JANTS Yüzde 6.31 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 345 adet işlem
- 14:21SAMAT Yüzde 8.64 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 836, 598 adet işlem
- 14:20DOKTA Yüzde 5.18 oranında artışla 26.40 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 435 adet işlem
- 14:19 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, EKGYO