***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 13:19
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861122
BIST
13:17118.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 879,46
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:176,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:177,9206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:17408,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,99
|Açılış
|: 408,80
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.418.473
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.898.587
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.353.783
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|53.580.895
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,14
|80.055.342
|% -8,47
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,41
|3.042.997.160
|% 6,64
|
|ASELS
|33,34
|954.699.486
|% 3,09
|
|GARAN
|8,04
|553.297.552
|% 1,26
|
|AFYON
|4,79
|414.764.377
|% 2,79
|
|KRDMD
|3,11
|339.088.219
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,41
|3.042.997.160
|% 6,64
|
|KRDMD
|3,11
|339.088.219
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,78
|188.022.600
|% 1,71
|
|CEMAS
|1,74
|152.391.297
|% 0,00
|
|AFYON
|4,79
|414.764.377
|% 2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6563
|8,6997
|% -0,01
|
|Frank
|7,3148
|7,3588
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8208
|1,8300
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|13,72
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.675
|28,50
|
|Tam
|2.732
|2.744
|29,10
|
|Yarım
|1.326
|1.342
|14,30
|
|Çeyrek
|665
|672
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,98
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,37
|