***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.07.2020 12:26
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861338
BIST
13:58119.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.312,35
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.504
En Düşük
118.585
13:586,8476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
13:587,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
13:58414,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,13
|Açılış
|: 414,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.374.294
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|31.860.791
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.415.585
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,66
|1.182.381.333
|% 2,73
|
|ISFIN
|4,29
|764.427.656
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,35
|723.346.112
|% -0,84
|
|THYAO
|11,91
|695.342.082
|% 1,71
|
|TUPRS
|88,60
|484.349.087
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,35
|723.346.112
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,29
|764.427.656
|% 4,13
|
|ZOREN
|2,64
|372.777.367
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,75
|231.829.197
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,14
|346.907.193
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6824
|8,7259
|% -0,20
|
|Frank
|7,3556
|7,3999
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|10,79
|
|Altın Gr.
|414
|414
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.720
|22,00
|
|Tam
|2.778
|2.791
|22,50
|
|Yarım
|1.349
|1.365
|11,00
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,81
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,04
|5,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|-0,09
|