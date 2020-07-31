***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2020 11:39
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Grup Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yeniden atamasını duyurmaktadır. Gözetim Kurulu, Sayın Attila Doğudan ve Sayın Gottfried Neumeister'ı 3 yıllık bir görev süresi için yeniden atamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864335
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0023
En Düşük
6,9610
12:358,2732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3109
En Düşük
8,2499
12:35443,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,46
|Açılış
|: 443,05
|
|Önceki Kapanış
|: 439,59
|
445,24
En Düşük
438,58
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1301
|9,1759
|% 0,07
|
|Frank
|7,6514
|7,6975
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|18,59
|
|Altın Gr.
|444
|444
|4,04
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.965
|15,80
|
|Tam
|3.000
|3.051
|16,30
|
|Yarım
|1.456
|1.487
|7,90
|
|Çeyrek
|730
|746
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|0,14
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,22
|