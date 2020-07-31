***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2020 16:28
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7. gündem maddesine ilişkin alınan kararlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864338
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0110
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0023
En Düşük
6,9610
12:358,2502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3109
En Düşük
8,2231
12:35440,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,32
|Açılış
|: 440,91
|
|Önceki Kapanış
|: 439,59
|
445,24
En Düşük
438,58
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|LKMNH
|8,31
|1.525.190
|% 0,00
|
|BURCE
|31,34
|9.598.932
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|LKMNH
|8,31
|1.525.190
|% 0,00
|
|BURCE
|31,34
|9.598.932
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1492
|9,1951
|% 0,28
|
|Frank
|7,6282
|7,6742
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|8,58
|
|Altın Gr.
|442
|442
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.899
|2.951
|2,20
|
|Tam
|2.986
|3.037
|2,30
|
|Yarım
|1.449
|1.480
|1,10
|
|Çeyrek
|727
|742
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,87
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|0,13
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,30
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