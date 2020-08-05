***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 17:05
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865410
BIST
16:531.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
16:537,0382
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1393
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
16:538,3946
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,2290
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
16:53462,58
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 15,64
|Açılış
|: 462,58
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,11
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.204.235
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.076.700
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.379.993
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.321
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.409.587
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|992.168
|% -9,99
|
|SISE
|6,26
|2.330.700.319
|% 8,87
|
|EKGYO
|2,08
|1.300.541.923
|% -2,35
|
|GARAN
|6,77
|1.247.867.537
|% 0,15
|
|KRDMD
|2,85
|847.270.021
|% 2,52
|
|GUSGR
|5,67
|768.366.345
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,08
|1.300.541.923
|% -2,35
|
|SISE
|6,26
|2.330.700.319
|% 8,87
|
|KRDMD
|2,85
|847.270.021
|% 2,52
|
|GARAN
|6,77
|1.247.867.537
|% 0,15
|
|TSKB
|1,12
|194.574.447
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2232
|9,2694
|% 2,82
|
|Frank
|7,7315
|7,7781
|% 3,00
|
|Riyal
|1,8704
|1,8798
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.046
|2.047
|27,25
|
|Altın Gr.
|462
|462
|15,10
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.080
|96,60
|
|Tam
|3.121
|3.170
|99,20
|
|Yarım
|1.515
|1.547
|50,80
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,30
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|45,95
|45,95
|1,52
|