***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 12:56
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868960
BIST
13:381.081
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -19,39
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
13:387,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3805
En Düşük
7,3269
13:388,7115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7166
En Düşük
8,6435
13:38462,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,25
|Açılış
|: 462,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KENT
|2.289,90
|7.123.879
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.556.256
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|82.623.943
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|129.539.752
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.539.189
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.344.931
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.395.229
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|82.478.690
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|10.608.097
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.020.550
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,97
|761.959.893
|% -0,51
|
|TUPRS
|78,75
|450.483.864
|% 0,45
|
|RTALB
|40,74
|393.449.737
|% -5,26
|
|THYAO
|11,03
|336.133.998
|% -0,99
|
|ASELS
|17,26
|330.074.052
|% -1,88
|
|EKGYO
|1,97
|761.959.893
|% -0,51
|
|TSKB
|1,08
|127.627.729
|% -3,57
|
|DOHOL
|2,08
|204.990.126
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,06
|170.430.071
|% -2,37
|
|KRDMD
|2,75
|221.767.796
|% -2,14
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3761
|7,3786
|% 0,51
|
|Euro
|8,7044
|8,7121
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,6290
|9,6773
|% 0,71
|
|Frank
|8,0637
|8,1123
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9606
|1,9705
|% 0,48
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,02
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|27,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,33
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,69
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|-0,26
|