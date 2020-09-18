***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2020 15:50
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875660
BIST
15:401.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:407,5733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:408,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:40474,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,16
|Açılış
|: 474,88
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:40
|AYCES
|77,55
|6.841.378
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|CMENT
|35,58
|23.914.477
|% -9,92
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|59.469.818
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|KRDMD
|3,23
|1.271.695.168
|% 2,87
|
|PETKM
|4,38
|690.104.807
|% 0,23
|
|HLGYO
|2,63
|525.853.590
|% 8,68
|
|DGKLB
|2,62
|415.282.246
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,52
|365.814.835
|% 7,65
|
|KRDMD
|3,23
|1.271.695.168
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,63
|525.853.590
|% 8,68
|
|DGKLB
|2,62
|415.282.246
|% -8,71
|
|PETKM
|4,38
|690.104.807
|% 0,23
|
|IHLAS
|1,06
|113.115.092
|% 0,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5708
|7,5733
|% 0,35
|
|Euro
|8,9662
|8,9698
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7909
|9,8400
|% 0,32
|
|Frank
|8,2878
|8,3378
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0129
|2,0230
|% 0,36
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,07
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.145
|3.193
|15,00
|
|Tam
|3.134
|3.212
|15,88
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|7,68
|
|Çeyrek
|760
|777
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,99
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,01
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,57
|