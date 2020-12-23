***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 15:03
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Capital Group Companies, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894448
BIST
15:251.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:257,6445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:259,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:25457,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,78
|Açılış
|: 457,18
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:25
|HATEK
|15,29
|36.483.073
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|382.908.666
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.840.354
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.487.409
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.383.415
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.239.866.286
|% 5,56
|
|GARAN
|9,97
|1.084.006.524
|% -0,70
|
|TSKB
|1,86
|794.502.813
|% 0,54
|
|KARTN
|2.474,30
|666.190.293
|% 1,59
|
|SISE
|7,14
|619.590.567
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,52
|1.239.866.286
|% 5,56
|
|TSKB
|1,86
|794.502.813
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,18
|544.496.052
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,48
|410.160.140
|% 3,33
|
|ODAS
|4,10
|472.596.577
|% 1,99
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6395
|7,6445
|% -0,19
|
|Euro
|9,3155
|9,3224
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2261
|10,2774
|% 0,26
|
|Frank
|8,5528
|8,6043
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0313
|2,0415
|% -0,17
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,29
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|-26,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-26,58
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-12,86
|
|Çeyrek
|732
|748
|-6,43
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|50,22
|50,22
|0,14
|
Seans Raporu
15:25
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