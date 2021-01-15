***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 16:07
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmesi hakkındaki duyuru metnine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902615
BIST
15:591.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -19,89
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
15:597,4398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0789
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
15:599,0189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
15:59441,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,84
|Açılış
|: 441,37
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:57
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.961.435
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.851.584
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.404.101.047
|% 1,29
|
|KOZAL
|113,20
|1.571.664.069
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,47
|1.326.650.159
|% -0,40
|
|THYAO
|13,23
|1.305.185.620
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,48
|1.174.314.907
|% -4,13
|
|EKGYO
|2,47
|1.326.650.159
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,48
|1.174.314.907
|% -4,13
|
|SISE
|7,83
|2.404.101.047
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,60
|462.563.902
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|433.140.639
|% -1,07
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4378
|7,4411
|% 1,09
|
|Euro
|9,0149
|9,0201
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,0797
|10,1302
|% 0,28
|
|Frank
|8,3260
|8,3761
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9730
|1,9829
|% 0,83
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|2,21
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|11,05
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|5,35
|
|Çeyrek
|704
|721
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,80
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:11CRFSA
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 73.15 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 867 adet işlem
-
16:09DOHOL
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 681, 545 adet işlem
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, AKBNK, PGSUS
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 92 kaybederek (% -1.30 ) 1, 361
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, KERVN, INVEO, BURVA, OYAYO, PKENT, POLTK, KSTUR, AYCES, KRONT