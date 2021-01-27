***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 13:31
tiengesellschaft, The Capital Group Companies, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904605
BIST
16:501.493
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -42,89
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
16:507,4007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0568
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:508,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:50437,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,88
|Açılış
|: 438,13
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KONTR
|48,46
|221.359.970
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|65.872.539
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.725.696
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.915.399
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.816.666
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,98
|1.737.919.278
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,45
|1.543.300.572
|% -3,54
|
|GARAN
|9,25
|1.406.643.852
|% -2,84
|
|KRDMD
|6,76
|1.123.593.880
|% -2,03
|
|KOZAL
|115,80
|1.005.154.614
|% -4,30
|
|EKGYO
|2,45
|1.543.300.572
|% -3,54
|
|ODAS
|3,98
|1.737.919.278
|% 0,76
|
|TSKB
|1,85
|712.485.474
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,48
|448.333.082
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|353.227.414
|% -5,92
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3970
|7,4031
|% 0,81
|
|Euro
|8,9613
|8,9665
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,1010
|10,1516
|% 0,42
|
|Frank
|8,2926
|8,3426
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9677
|1,9775
|% 0,81
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-6,45
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-9,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|-8,94
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-4,32
|
|Çeyrek
|700
|716
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,09
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04DYOBY
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 568, 637 adet işlem
-
17:03DOAS
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 339, 112 adet işlem
-
17:02AKSUE
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 054 adet işlem
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 24 kaybederek (% -2.53 ) 1, 318
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, GLRYH, BTCIM, SEKUR, KONTR, RTALB, COSMO, EUYO, MAALT, TACTR