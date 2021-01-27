DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,3738
|7,3781
|% 0,47
|Euro
|8,9211
|8,9281
|% -0,11
|Sterlin
|10,0902
|10,1408
|% 0,31
|Frank
|8,2736
|8,3234
|% 0,25
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% 0,60
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,39
|Altın Gr.
|438
|438
|1,34
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|-0,14
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,34
Seans Raporu 18:05
- 17:59BRYAT Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
- 17:58HATEK Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
- 17:57SAYAS Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
- 17:56XU100 Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de