***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907587BIST