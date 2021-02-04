***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2021 19:36
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907587
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
18:057,1162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0483
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
18:058,5369
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0887
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
18:05409,58
En Yüksek
|Değişim
|: -2,96%
|| -12,50
|Açılış
|: 409,58
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
409,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|79,20
|3.607.985
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.667.016
|% 10,00
|
|ORGE
|10,01
|98.832.049
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.115.965
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.942.071
|% 10,00
|
|SAMAT
|9,41
|156.363.630
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|24.267.086
|% -9,94
|
|UFUK
|19,00
|473.351
|% -7,32
|
|INTEM
|61,80
|2.709.688
|% -7,07
|
|DNISI
|17,40
|154.089.920
|% -6,70
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|GARAN
|9,92
|1.422.159.091
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,93
|1.288.062.342
|% 0,73
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,48
|1.162.827.724
|% -1,59
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|PEGYO
|2,53
|641.264.808
|% -3,07
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1144
|7,1196
|% -0,63
|
|Euro
|8,5264
|8,5417
|% -0,97
|
|Sterlin
|9,6907
|9,7393
|% -0,43
|
|Frank
|7,8444
|7,8916
|% -1,10
|
|Riyal
|1,8911
|1,9006
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-41,19
|
|Altın Gr.
|409
|410
|-12,50
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,19
|
|B. Petrol
|58,63
|58,63
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 048, 040 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 25, 380.00 milyon TL de
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, KOZAL
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, MGROS, SISE
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.26 ) 1, 350