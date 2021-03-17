***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 11:54
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Capital Group Companies, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918718
BIST
13:101.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,73
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:107,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:108,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:10418,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,73
|Açılış
|: 418,63
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:10
|EUHOL
|3,63
|19.489.929
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.322.097
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.254.498
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|ULAS
|5,67
|10.676.215
|% 9,67
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|DAGI
|2,94
|26.976.952
|% -7,26
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,70
|8.008.216
|% -5,12
|
|SISE
|7,97
|896.147.612
|% 2,05
|
|KCHOL
|24,72
|603.159.709
|% 5,28
|
|THYAO
|14,83
|571.208.095
|% 0,61
|
|GARAN
|8,94
|487.311.838
|% 0,90
|
|SASA
|44,28
|439.436.841
|% 1,10
|
|SISE
|7,97
|896.147.612
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,25
|244.245.097
|% 0,00
|
|KARSN
|4,43
|357.204.633
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,73
|191.816.116
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,30
|271.559.363
|% 3,86
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4993
|7,5016
|% 0,22
|
|Euro
|8,9348
|8,9427
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3899
|10,4420
|% 0,17
|
|Frank
|8,0607
|8,1092
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9934
|2,0034
|% 0,15
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,29
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-2,40
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,16
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|-0,48
|