***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 10:18
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 174. maddesi 2. fıkrası uyarınca yapılan bildirime ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928701
BIST
14:041.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
14:048,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0561
|Açılış
|: 8,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
14:049,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0621
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
14:04460,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,19
|Açılış
|: 460,42
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,80
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler14:03
|QUAGR
|29,12
|186.678.674
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|4.274.753
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|RYSAS
|3,35
|7.985.659
|% -47,08
|
|PEKGY
|1,80
|10.413.300
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.801.098
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|TUREX
|15,74
|417.705.957
|% -9,44
|
|GARAN
|7,32
|995.562.642
|% 0,14
|
|EREGL
|17,99
|633.931.816
|% -0,22
|
|ODAS
|3,51
|434.343.185
|% -4,62
|
|TUREX
|15,74
|417.705.957
|% -9,44
|
|PETKM
|6,34
|328.085.416
|% -1,09
|
|GARAN
|7,32
|995.562.642
|% 0,14
|
|ODAS
|3,51
|434.343.185
|% -4,62
|
|YKBNK
|2,16
|230.575.346
|% -2,26
|
|TSKB
|1,32
|110.176.931
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,21
|195.869.110
|% 0,94
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0583
|8,0634
|% 0,70
|
|Euro
|9,6635
|9,6683
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,0778
|11,1333
|% 0,65
|
|Frank
|8,7336
|8,7862
|% 0,96
|
|Riyal
|2,1421
|2,1528
|% 0,59
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,14
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|38,05
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|18,40
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|0,00
|